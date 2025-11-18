मुंबई के निवेशकों को दिया जीसीसी क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव, इन्वेस्ट यूपी ने किया प्रचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में ग्लोबल वैश्विक केंद्र (जीसीसी) की स्थापना के लिए इन्वेस्ट यूपी ने मुंबई के निवेशकों को निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन्वेस्ट यूपी ने सोमवार को मुंबई में आयोजित गोल मेज सम्मेलन में निवेशकों को सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में निवेशकों को छोटे शहरों में जीसीसी केंद्रों की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया।

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने निवेशकों को सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं, आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धी लागत के साथ निवेशकों को निवेश के अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है।

इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि जीसीसी नीति- 2024 का लक्ष्य अनुसंधान एवं विकास संचालित निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को निवेश मित्र पोर्टल के जरिए निवेश की पारदर्शी व्यवस्था के उपलब्ध कराई गई है।