विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेंगे इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय, बेंगलुरू-नई दिल्ली समेत इन शहरों में खुलेंगे
इन्वेस्ट यूपी के पांच नए सैटेलाइट कार्यालय मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में स्थापित होंगे। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे वित्तीय सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, ऑटोमोटिव और प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना है। प्रत्येक कार्यालय में विशेषज्ञ कर्मचारी होंगे और इन पर कुल 12 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक व्यय अनुमानित है। यह कदम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
राब्यू, लखनऊ। पांच बड़े शहरों में स्थापित होने वाले इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट कार्यालय अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेंगे। इस संदर्भ में इन्वेस्ट यूपी की रणनीति के अनुसार मुंबई कार्यालय से वित्तीय सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक व ईएसजी (पर्यावरण व सामाजिक शासन) फंड को राज्य के लिए आकर्षित किया जाएगा।
बेंगलुरू कार्यालय जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी केंद्र), एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) व डीपटेक क्षेत्र में निवेश लाने के प्रयास करेगा। वहीं हैदराबाद कार्यालय फार्मा, डाटा सेंटर व हेल्थटेक उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करेगा। चेन्नई कार्यालय आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, टेक्सटाइल और हार्डवेयर निर्माण उद्योग में निवेश लाने के प्रयास करेगा।
इसके अलावा नई दिल्ली कार्यालय एशिया व यूरोपीय संघ सुविधा कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सप्ताह इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने राज्य में निवेश को बढ़ाने को लेकर पांच बड़े शहरों में सैटेलाइट कार्यालय की स्थापना की रणनीति तैयार की है।
प्रत्येक कार्यालय में एक महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक, दो उद्यमी मित्र व अन्य कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। सभी पांचों कार्यालयों पर कुल 12 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक धनराशि व्यय होने का अनुमान है।
