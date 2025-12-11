Language
    जापानी कंपनियों के साथ इन्वेस्ट यूपी की रणनीतिक बातचीत, झांसी में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर प्रस्तावित

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:26 AM (IST)

    इन्वेस्ट यूपी ने जापानी कंपनियों के साथ रणनीतिक बातचीत की, जिसमें झांसी में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस पहल का उद्देश् ...और पढ़ें

    अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को विस्तार देने के लिए जापान में विशेष प्रयास कर रही है इन्वेस्ट यूपी की टीम।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी की टीम अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को विस्तार देने के लिए जापान में विशेष प्रयास कर रही है। इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान में रेनेसास इलेक्ट्रानिक्स, मारुबेनी कारपोरेशन, सुजुकी मोटर कारपोरेशन, शिमिजु कारपोरेशन व यमानाशी प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट के साथ बैठकें कीं।

    यमानाशी प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्नत ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकों पर चर्चा की गई। खासकर यामानाशी माडल पी-2-जी सिस्टम का प्रस्तुतीकरण किया गया। दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश में एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर चर्चा की, जिसमें आइआइटी कानपुर व आइआइटी बीएचयू की भी विशेषज्ञता का उपयोग करने पर सहमति बनी।

    परियोजना के लिए झांसी को उपयुक्त स्थान माना गया। प्रस्ताव में एक ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना भी शामिल रही।

    टोक्यो में अहम क्षेत्रों में संभावित निवेश पर हुई चर्चा

    रेनेसास इलेक्ट्रानिक्स के अधिकारियों के साथ टोक्यो में हुई बैठक में सेमीकंडक्टर, एंबेडेड सिस्टम व एडवांस्ड इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में संभावित निवेश व सहयोग पर चर्चा हुई। रेनेसास ने गौतमबुद्धनगर में एक कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई।

    मारुबेनी कारपोरेशन के साथ एग्रो-प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, औद्योगिक क्लस्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा हुई। सुजुकी मोटर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ भविष्य उन्मुख विनिर्माण व ईवी क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर विमर्श हुआ।