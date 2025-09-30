Language
    ग्लोबल केमिकल मार्केट पर धाक जमाने के लिए Yogi सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक', बनाई स्पेशल टीम

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने एक विशेष टीम बनाई है। यह टीम वैश्विक बाजार का अध्ययन करेगी और निवेश के लिए कंपनियों से संपर्क करेगी। इन्वेस्ट यूपी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में रोड शो भी आयोजित करेगा। वर्तमान में राज्य के कई शहरों में केमिकल उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में रसायन (केमिकल) व पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम केमिकल के वैश्विक बाजार व राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट इन्वेस्ट यूपी को सौंपेगी।

    चार सदस्यीय टीम को केमिकल उत्पादन के अग्रणी देश चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान व रूस सहित अन्य देशों की नीतियों व वहां के केमिकल उद्योग पर शोध करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

    केमिकल उद्योग के वर्तमान परिदृश्य में चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान व रूस के बाद भारत छठे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में फार्मा, पेंट, पेट्रो, कृषि, कीटनाशक, साबुन व कास्मेटिक उद्योग में केमिकल की मांग बढ़ रही है। औद्योगिक विकास विभाग राज्य में फार्मा उद्योग को और बढ़ावा दे रहा है, लेकिन केमिकल उद्योग को बढ़ाए बिना यह संभव नहीं है।

    इसलिए इन्वेस्ट यूपी ने केमिकल उद्योग के लिए गठित टीम को संबंधित कंपनियों के साथ निवेश के लिए संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह टीम केमिकल उत्पादन करने वाली इकाईयों का सर्वेक्षण कर उनमें जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कराएगी।

    साथ ही ग्रीन केमिकल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट इन्वेस्ट यूपी को सौंपेगी। साथ ही वर्तमान में केमिकल का उत्पादन कर रही इकाईयों के साथ तालमेल बनाकर उनकी समस्याओं को भी दूर कराएगी और इकाईयों के विस्तार पर काम करेगी।

    इसके अलावा इन्वेस्ट यूपी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान व रूस सहित अन्य देशों में रोड और गोल मेज सम्मेलन की भी तैयारी शुरू कर दी है।

    इस बारे में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने बताया कि केमिकल उत्पादन के क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में भारत से एग्रो-केमिकल का निर्यात करीब 3.3 अरब डालर का था।

    वर्तमान में कानपुर, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, हरदोई व नोएडा में केमिकल उत्पादन की इकाईयां स्थापित हैं। पिछले कुछ वर्षों में केमिकल के क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आया है, इसे और बढ़ाया जा सकता है।