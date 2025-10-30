अवस्थापना व औद्योगिक विकास के लिए पीपीपी माडल को दें बढ़ावाः दीपक कुमार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी राज्य में अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) माडल को अपनाएगा। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने पीपीपी सेल की स्थापना की है। इसके लिए औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने व बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पीपीपी माडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

होटल क्लार्क अवध में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पहल एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने में पीपीपी माडल अहम भूमिका निभा सकता है।

वहीं मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डा. केवी राजू ने पीपीपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत और सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता जताई। उन्होंने विभागों से आग्रह किया कि वे हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद करें और व्यावहारिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दें।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में राज्य में एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क का युद्ध स्तर पर विस्तार हुआ है। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक पार्थ सारथी रेड्डी चेवुरु ने कहा कि पीपीपी माडल एक बेहतर और गतिशील साधन है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

वहीं, टीसीई के सीईओ अमित शर्मा ने कहा कि रेलवे आधुनिकीकरण, रैपिड रेल सिस्टम, लाजिस्टिक्स हब और रोपवे परियोजनाओं को पीपीपी माडल पर आगे बढ़ाया जा रहा है। राइट्स के कार्यकारी निदेशक प्रदीप त्यागी ने दिल्ली मेट्रो और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित विभिन्न राज्यों में चल रही पीपीपी परियोजनाओं और अनुबंधों के बारे में बताया।