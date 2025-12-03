80 लाख रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, घर में बनाकर यूपी और अन्य राज्यों में करते थे सप्लाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुलतानपुर रोड के गब्बर ढाबे के पास से एसटीएफ की टीम ने प्रतिबंधित एमडीएमए ड्रग्स के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 523 ग्राम ड्रग्स मिली है। बरामद ड्रग्स का बाजार मूल्य 80 लाख रुपये है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर इन्हे जेल भेजा गया है।



एसटीएफ के उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही ने बताया कि मुखबिर से दो युवकों के एसयूवी कार से सुलतानपुर रोड के गब्बर ढाबे के पास बैठे होने की सूचना मिली थी। एक टीम ने छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया। छानबीन में आरोपितों की कार से ड्रग्स बरामद हुई। आरोपितों की पहचान लालबाग के खंदारी बाजार निवासी मोहम्मद मुजीब और संत रविदास नगर के सुरियावां निवासी मुकेश सिंह के रूप में हुई है।