    80 लाख रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, घर में बनाकर यूपी और अन्य राज्यों में करते थे सप्लाई

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    लखनऊ में एसटीएफ ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 80 लाख रुपये की एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई है। ये तस्कर यूपी, दिल्ली, मुंबई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुलतानपुर रोड के गब्बर ढाबे के पास से एसटीएफ की टीम ने प्रतिबंधित एमडीएमए ड्रग्स के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 523 ग्राम ड्रग्स मिली है। बरामद ड्रग्स का बाजार मूल्य 80 लाख रुपये है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर इन्हे जेल भेजा गया है।

    एसटीएफ के उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही ने बताया कि मुखबिर से दो युवकों के एसयूवी कार से सुलतानपुर रोड के गब्बर ढाबे के पास बैठे होने की सूचना मिली थी। एक टीम ने छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया। छानबीन में आरोपितों की कार से ड्रग्स बरामद हुई। आरोपितों की पहचान लालबाग के खंदारी बाजार निवासी मोहम्मद मुजीब और संत रविदास नगर के सुरियावां निवासी मुकेश सिंह के रूप में हुई है।

    पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह गिरोह के साथ मिलकर यूपी के साथ ही दिल्ली, मुंबई, बिहार में ड्रग्स महंगे दामों में बेचते हैं। मुजीब ने बताया कि वह अपने घर पर ही ड्रग्स बनाता है। उसने ड्रग्स बनाने की विधि वाराणसी निवासी अभय सिंह से सीखी थी।

    अभय सिंह भी पूर्व में मुंबई से तस्करी मामले में जेल जा चुका है और कुछ ही दिन पहले जमानत पर छूटा है। मुजीब, अभय के भाई अनुज के गुर्गे मुकेश के साथ ड्रग्स लेकर लखनऊ से वाराणसी जा रहा था। दोनों आरोपित मांग के हिसाब से ड्रग्स तैयार कर उसे सप्लाई करते थे। तस्करों के पास से एक एसयूवी, मोबाइल फोन, नकदी समेत अन्य दस्तावेज भी मिले हैं।