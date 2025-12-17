बागपत में स्थापित होगा अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस केंद्र, पर्यटन विभाग ने निविदा प्रक्रिया की शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस केंद्र की स्थापना के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्राचीन भारतीय योग, साधना और वेलनेस की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह बड़ी पहल है।

उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 21 जनवरी को निविदा की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बागपत के ग्राम हरिया खुर्द (पुरा महादेव) में 70.885 हेक्टेयर भूमि पर यह वेलनेस केंद्र विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के निकट होने के कारण योग-साधना से जुड़े लोगों और कामकाजी पेशेवरों को भी आकर्षित करेगा। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल के तहत पूरा किया जाएगा।



