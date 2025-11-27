Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब के मुरीद हुए विदेशी मेहमान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने किया लखनऊ भ्रमण

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों ने लखनऊ शहर का भ्रमण किया। मालदीव, नेपाल, सऊदी अरब के प्रतिनिधियों ने बड़ा इमामबाड़ा और घंटाघर जैसे स्थल देखे। उन्होंने लखनऊ की नवाबी तहजीब, कला और संस्कृति का अनुभव किया। मेहमानों को टुंडे कबाबी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जिनकी उन्होंने प्रशंसा की। प्रतिभागियों ने लखनऊ की मेहमाननवाजी और सौहार्दपूर्ण वातावरण की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्बूरी के अंतरराष्ट्रीय दल ने बड़ा इमामबाड़ा देखा

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले में भाग लेने आए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने आज लखनऊ शहर का विस्तृत भ्रमण किया। इस दल में मालदीव, नेपाल, सऊदी अरब समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को निकट से जानने के उद्देश्य से विशेष रूप से लखनऊ पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों के लिए एक सुव्यवस्थित पर्यटन कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके तहत उन्हें लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और आधुनिक स्थलों का अवलोकन कराया गया। अतिथियों ने बड़ा इमामबाड़ा, घड़ीघर (Clock Tower), लुलु मॉल तथा शहर के अन्य प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण किया। बड़ा इमामबाड़ा की भव्यता और घड़ीघर की ऐतिहासिक संरचना ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया।

    भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने लखनऊ की नवाबी तहज़ीब, यहां की कला, स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव किया। शहर के खानपान का स्वाद चखने के लिए उन्हें विशेष रूप से लखनऊ के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जिनमें टुंडे कबाबी, दही-चाट, कुल्फी और अन्य प्रसिद्ध पकवान शामिल थे। विदेशी अतिथियों ने इन व्यंजनों की स्वादिष्टता और विशिष्टता की सराहना की।

    प्रतिभागियों ने कहा कि लखनऊ की मेहमाननवाज़ी, यहां का सहज वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। कई प्रतिभागियों ने शहर की सुंदरता और लोगों की सौहार्दपूर्ण भावना की प्रशंसा भी की।

    आयोजकों का कहना है कि इस भ्रमण का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब और समृद्ध विरासत से परिचित कराना था, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।