    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माना, विश्व में साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    International Chief Justice Conference in Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए युग में हम सहज और सरल जीवन जी रहे हैं वहीं दूसरी और चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हम सबको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। 

    सिटी मोंटेसरी स्कूल में मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    जागरण संवाददाता लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिटी मांटेसरी स्कूल की कानपुर रोड की शाखा में 26वें इंटरनेशनल चीफ जस्टिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का समापन आज शाम को रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह करेंगे। इस सम्मेलन में 52 देशों के मुख्य न्यायाधीश भाग ले रहे हैं।

    सिटी मोंटेसरी स्कूल में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। हमको भरोसा है कि विश्व एकता और बंधुत्व को लेकर आयोजित यह सम्मेलन विश्व को एक करने में सफल होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। 80 वर्ष पहले की गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए युग में हम सहज और सरल जीवन जी रहे हैं वहीं दूसरी और चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हम सबको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

    उन्होंने कहा कि विश्व एकता और शांति के लिए सिटी मांटेसरी स्कूल पिछले 25 वर्ष से जो प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है। विश्व एकता और बंधुत्व के बहाने हम देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आएगा उसे हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् यानी 'पूरी दुनिया एक परिवार है' यह हजारों वर्ष से भारत की मूल सोच रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति के अनुरूप 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल होगा। उन्होंने विश्व भर से पधारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गण, न्यायविद् व सभी सम्मानित अतिथि गण का हार्दिक अभिनंदन करने के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों की कार्यक्रमों की प्रस्तुति को भी देखा।