यूपी में इनफोसिस कर सकती है बड़ा निवेश, औद्योगिक पार्कों व एआइ सिटी में निवेश की संभावना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में स्थापित होने वाली एआइ सिटी और औद्योगिक पार्कों में निवेश के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु की निवेशक कंपनियों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में मंगलवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरू में इनफोसिस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहनदास पई और एम्बेसी समूह के अधिकारियों के साथ बैठक कर निवेश को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इनफोसिस के अधिकारियों ने लखनऊ में स्थापित हो रही एआइ सिटी में निवेश में रुचि दिखाई है।

प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरू में कई अन्य निवेशकों के साथ बैठक कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इनफारमेशन टेक्नालाजी (आइटी), औद्योगिक पार्कों और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में निवेश की संभावनाएं भी तलाशी। प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान व कौशल विकास पर भी चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने राज्य के छोटे शहरों में स्थापित किए जा रहे वैश्विक क्षमता केंद्रों में निवेश को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही छूट की भी जानकारी निवेशकों को दी। साथ ही नवंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया गया।