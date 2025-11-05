यूपी में इनफोसिस कर सकती है बड़ा निवेश, औद्योगिक पार्कों व एआइ सिटी में निवेश की संभावना
लखनऊ में स्थापित होने वाली एआइ सिटी और औद्योगिक पार्कों में निवेश के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु में निवेशकों से मिला। इंफोसिस ने एआइ सिटी में निवेश की रुचि दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने अन्य निवेशकों से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक पार्कों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की और उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने के लिए सेटेलाइट कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में स्थापित होने वाली एआइ सिटी और औद्योगिक पार्कों में निवेश के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु की निवेशक कंपनियों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
इस संदर्भ में मंगलवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरू में इनफोसिस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहनदास पई और एम्बेसी समूह के अधिकारियों के साथ बैठक कर निवेश को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इनफोसिस के अधिकारियों ने लखनऊ में स्थापित हो रही एआइ सिटी में निवेश में रुचि दिखाई है।
प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरू में कई अन्य निवेशकों के साथ बैठक कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इनफारमेशन टेक्नालाजी (आइटी), औद्योगिक पार्कों और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में निवेश की संभावनाएं भी तलाशी। प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान व कौशल विकास पर भी चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने राज्य के छोटे शहरों में स्थापित किए जा रहे वैश्विक क्षमता केंद्रों में निवेश को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही छूट की भी जानकारी निवेशकों को दी। साथ ही नवंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया गया।
इसके अलावा इन्वेस्ट यूपी का सेटेलाइट कार्यालय खोलने पर भी निवेशकों के साथ विचार किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को स्वीकृति दी थी।
उन्होंने राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए देश के बड़े शहरों में इन्वेस्ट यूपी के सेटेलाइट कार्यालय खोलने के भी निर्देश दिए थे। इन सेटेलाइट कार्यालयों के जरिए इन्वेस्ट यूपी की टीमें बड़े औद्योगिक शहरों के निवेशकों के साथ संपर्क कर निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी।
