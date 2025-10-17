Industrial Development in UP: सरकार हो गई मेहरबान, 47 वर्षों फिरेंगे जिला उद्योग केंद्रों के दिन; किया जाएगा कायाकल्प

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार को जिला उद्योग केंद्रों की भूमिका महसूस होने लगी है। जिलों में उद्योगों की नब्ज पर पकड़ रखने वाले सभी जिला उद्योग केंद्रों (डीआइसी) के दिन बहुर रहे हैं। इनका 47 वर्षों बाद कायाकल्प किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद इन्वेस्ट यूपी ने डीआइसी के कायाकल्प की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत डीआइसी भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही गेट, प्रशासनिक भवन, कांफ्रेंस हाल, आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा हाल, शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि डीआइसी आने वाले निवेशकों को बेहतर अनुभव हो।

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योंगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1978 में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों (डीआइसी) की स्थापना की थी। स्थापना के बाद से जिला उद्योग केंद्रों को हमेशा सरकारी दफ्तरों के तरीके से ही व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी।

उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के कार्यका दायरा बढ़ाने के लिए 11 महाप्रबंधक (जीएम) व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के अलावा प्रतिनियुक्त पर पीसीएस संवर्ग के दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भी तैनाती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं निवेशकों से संवाद स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट ने यूपी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद व चेन्नई में सैटेलाइट कार्यालय खोलेगा की भी तैयारी शुरू कर दी है।