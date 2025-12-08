लखनऊ व वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो की 43 उड़ानें निरस्त, यात्री गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें रविवार को भी निरस्त रहीं। हालांकि, शुक्रवार और शनिवार की अपेक्षा रविवार को विमानों के निरस्त होने की संख्या में कुछ कमी आई।
चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 41, शनिवार को 42 उड़ानें निरस्त थीं, जबकि रविवार को घटकर 33 हो गईं। इसमें अधिकांश उड़ानें सुबह छह से 11 और दोपहर 3:30 से शाम 7:30 बजे की हैं। दोपहर में स्थिति सामान्य रही। वहीं, शनिवार रात लखनऊ एयरपोर्ट पर मारपीट करने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर, वाराणसी में दस उड़ानें रद रहीं। वाराणसी से इंडिगो की कुल 44 उड़ानें हैं यानी 22 आगमन और 22 प्रस्थान की। इनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता से आने वालीं पांच उड़ानें निरस्त रहीं। इसके अलावा पुणे से आने वाला विमान दो घंटे विलंब से आया। शेष उड़ानें तय समय से आईं और यहां से रवाना हुईं।
देवरिया जिले के पडियापुर के रहने वाले घनश्याम विश्वकर्मा को नशे में होने के कारण शनिवार रात दम्माम जाने वाली उड़ान 6ई-97 में सफर करने से रोक दिया गया था। इस पर वह हाथापाई पर उतर आया था। सुरक्षाकर्मियों ने यात्री को सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
शनिवार रात 12:35 बजे मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ान 6ई-5264 निरस्त रही। इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ानों के निरस्त होने की सूचना एसएमएस से भेज दी थी। लगातार निरस्त होने से दूसरी उड़ानों का विकल्प लेने से यात्री कतराते रहे। इस कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार को अपेक्षाकृत कम यात्री ही पहुंचे।
अधिकांश ने इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर दूसरे दिन की उड़ानों के टिकट का विकल्प चुनने के लिए जिद्दोजहद की। इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी यात्रियों का सहयोग नहीं कर रहे थे।
मलेशियाई यात्री का चौथे दिन भी नहीं मिला लगेज
मलेशिया से आए सुंदरम नाथन को रविवार को चौथे दिन भी वाराणसी में उनका लगेज नहीं मिला। वह गुरुवार की शाम पांच बजे अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे थे। विमान में उनका एक बैग ही आया। एक दूसरा बैग जिसमें दवाएं आदि थीं, वह नहीं मिला।
इसकी शिकायत भी की, लेकिन एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि वह अहदमबाद में छूट गया है। उन्हें मंगलवार को वापस मलेशिया जाना है। अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार को भी बैग नहीं आता तो उनका बैग मलेशिया में बताए पते पर भेजा जाएगा।
ट्रेनों पर दिखा असर
इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने का असर ट्रेनों पर भी दिखा। रेलवे ने इंडिगो एयरलाइन के फंसे हुए यात्रियों के लिए रविवार को वाराणसी से लखनऊ होकर दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई। इस ट्रेन की स्लीपर, एसी थर्ड, एसी सेकेंड और एसी प्रथम में देखते ही देखते वेटिंग हो गई।
इसी तरह गोरखपुर से लखनऊ होकर मुंबई के लिए चली स्पेशल ट्रेन से भी इंडिगो एयरलाइन के यात्री अपने गंतव्य को रवाना हुए। रेलवे ने एसी एक्सप्रेस, पद्मावत और अयोध्या-दिल्ली एक्सप्रेस में एसी थर्ड की एक-एक अतिरिक्त बोगियां लगाईं। इसके बाद भी वेटिंग लिस्ट पर ही आरक्षण चार्ट बन सका। मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस और सीतापुर-एलटीटी एक्सप्रेस में रेल मंत्रालय से कोटे की डिमांड अधिक रही।
लखनऊ से ये उड़ानें रहीं निरस्त
- 6ई-338 : पुणे-लखनऊ
- 6ई-6350 : दिल्ली-लखनऊ
- 6ई-6244 अहमदाबाद-लखनऊ
- 6ई-2107 दिल्ली-लखनऊ
- 6ई-453 हैदराबाद- लखनऊ
- 6ई-6253 हैदराबाद-लखनऊ
- 6ई-6522 रायपुर-लखनऊ
- 6ई-925 पटना-लखनऊ
- 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ
- 6ई-098 दम्माम-लखनऊ
- 6ई-6018 दिल्ली-लखनऊ
- 6ई-2108 लखनऊ- दिल्ली
- 6ई-142 लखनऊ-अहमदाबाद
- 6ई-523 लखनऊ-हैदराबाद
- 6ई-2026 लखनऊ-दिल्ली
- 6ई-146 लखनऊ- गुवाहाटी
- 6ई-6521 लखनऊ-रायपुर
- 6ई-6902 लखनऊ-पटना
- 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली
- 6ई-515 लखनऊ-दिल्ली
- 6ई-6222 लखनऊ-मुंबई
- 6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली
- 6ई-435 लखनऊ-बेंगलुरु
- 6ई-6255 लखनऊ-हैदराबाद
- 6ई-518 लखनऊ -चेन्नई
- 6ई-6552 लखनऊ-चंडीगढ़
- 6ई-118 लखनऊ-पुणे
