Indigo के विमान में बार-बार सीट से उठ रहा था यात्री, क्रू स्टाफ ने रोका तो करने लगा तोड़फोड़; मचा हड़कंप
हैदराबाद से लखनऊ आ रही उड़ान में एक यात्री अचानक उग्र हो गया। वह तेज आवाज में बात करने लगा। उड़ान में इधर-उधर घूमने से टोकने पर उसने ट्रे टेबल को तोड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हैदराबाद से लखनऊ आ रही उड़ान में एक यात्री अचानक उग्र हो गया। वह तेज आवाज में बात करने लगा। उड़ान में इधर-उधर घूमने से टोकने पर उसने ट्रे टेबल को तोड़ दिया। उड़ान चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची तो यहां इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने सीआइएसएफ को सूचना दी। सीआइएसएफ ने यात्री को सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया।
महाराजगंज के बागापार टोला का रहने वाला यात्री महेश (20) बुधवार को इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई- 1422 से शारजाह से हैदराबाद पहुंचा था। हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचकर बैगेज क्लेम एरिया में अपना सामान और मोबाइल फोन को छोड़कर महेश टर्मिनल से बाहर निकल गया था।
इसके बाद वह इंडिगो की उड़ान 6ई- 453 से हैदराबाद से लखनऊ के लिए सवार हुआ। उड़ान के हैदराबाद से रवाना होने के कुछ देर बाद ही यात्री दिनेश केबिन में तेज आवाज में बात करने लगा। मना करने पर वह कई बार सीट से उठकर घूमता रहा। क्रू स्टाफ की बार-बार दी गई चेतावनी को भी नजरअंदाज किया।
विरोध करने पर गुस्से में यात्री दिनेश ने सीट के पीछे लगी ट्रे टेबल तोड़ दी, इससे विमान के भीतर यात्रियों में अफरातफरी मच गई। क्रू मेंबरों ने पायलट को इसकी सूचना दी।
उड़ान के लखनऊ आने पर एयरपोर्ट पर यात्री को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। सरोजनीनगर पुलिस के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति अच्छी प्रतीत नहीं हो रही है, इस कारण पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।