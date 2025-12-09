लखनऊ में इंडिगो उड़ानों का संकट कुछ कम, 15 उड़ानें रद्द, हैदराबाद उड़ान से राहत

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के संकट से जूझ रहे विमान यात्रियों को मंगलवार को कुछ राहत मिली। मंगलवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुल 15 उड़ानें निरस्त कर दी गईं। लखनऊ से हैदराबाद के लिए भी एक उड़ान रवाना हुई।

    मंगलवार को लखनऊ आने वाली आठ उड़ानें निरस्त रहीं। लखनऊ से रवाना होने वाली सात उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। मंगलवार सुबह पहली उड़ान 6ई-505 लखनऊ से कोलकाता के लिए निरस्त कर दी गई। हालांकि सुबह 6:40 से शाम 5:25 बजे तक की सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। शाम 6:30 से रात 10:45 बजे तक की छह उड़ानों को निरस्त किया गया है। इसमें अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई की उड़ानें शामिल हैं।

    मंगलवार को यह उड़ानें हुईं निरस्त

    उड़ान संख्या कहां से कहां
    6ई-6139 कोलकाता-लखनऊ
    6ई-2107 दिल्ली-लखनऊ
    6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ
    6ई-6614 दिल्ली-लखनऊ
    6ई-451 बेंगलुरु-लखनऊ
    6ई-5088 मुंबई-लखनऊ
    6ई-6167 हैदराबाद-लखनऊ
    6ई-903 बेंगलुरु-लखनऊ
    6ई-505 लखनऊ-कोलकाता
    6ई-6968 लखनऊ-अहमदाबाद
    6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली
    6ई-6354 लखनऊ-बेंगलुरु
    6ई-5201 लखनऊ-मुंबई
    6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद
    6ई-906 लखनऊ-बेंगलुरु