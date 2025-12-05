IndiGo के 20 से अधिक विमान रद, लखनऊ एयरपोर्ट पर फंसे 3000 यात्री; कैब कंपनियों ने भी बढ़ा दिए दाम
लखनऊ हवाई अड्डे पर इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द होने से छह हजार यात्री फंस गए। प्रतापगढ़, सीतापुर आदि से आए यात्रियों को रिफंड में दिक्कत हुई। वैकल्पिक उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन के विमानों के निरस्त होने का संकट शुक्रवार को और बढ़ गया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के 20 विमान निरस्त हो गए। यह विमान लखनऊ से रवाना नहीं हो सके। प्रतापगढ़, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज सहित दूरदराज क्षेत्रों से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया।
यात्रियों को रिफंड और दूसरे विमानों में टिकट का विकल्प दिया गया। इंडिगो के काउंटर पर लंबी लाइन लगने के बाद मौके पर रिफंड नहीं मिला, दूसरे विमान का विकल्प तीन से चार दिन बाद का बताया गया। यात्रियों का धैर्य टूटा तो देखते ही देखते इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों से उनकी तीखी नोंकझोंक होने लगी। स्थिति नियंत्रित करने के लिए सीआइएसएफ के अतिरिक्त बल की तैनाती की गई।
देश भर में चल रहे इंडिगो एयरलाइन विमानों के निरस्त होने का असर शुक्रवार को सबसे अधिक पड़ा। इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को विमान के निरस्त होने की सूचना एसएमएस से भेजी ही नहीं। प्रतापगढ़, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज सहित कई जिलों से यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको बताया कि उनकी उड़ान निरस्त कर दी गई हैं।
एयरपोर्ट के इंफारमेंशन बोर्ड पर भी यात्रियों को गलत सूचनाएं दी जाती रहीं। देहरादून जाने वाला विमान 6ई-515 निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस विमान को सही समय पर रवाना किये जाने की सूचना दी गई। सबसे अधिक असर लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाले विमानों पर पड़ा। करीब तीन हजार यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पर फंसे रहे।
वहीं, बाहर से लखनऊ आने वाले इतने ही यात्री विमान सेवाओं के निरस्त होने के कारण फंस गए। लखनऊ से अहमदाबाद, पुणे, देहरादून और दिल्ली सहित कई शहरों के लिए यात्रियों ने महंगे दामों पर टैक्सियां बुक करायीं। एयरपोर्ट से शहर के अन्य हिस्सों तक जाने के लिए कैब की डिमांड बढ़ी तो ओला सहित सभी कंपनियों ने हजरतगंज तक के लिए 550 रुपये वसूले ।
शुक्रवार को निरस्त हुए विमान
6ई-279 लखनऊ - अहमदाबाद
6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली
6ई-6968 लखनऊ-अहमदाबाद
6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली
6ई-518 लखनऊ-चेन्नई
6ई-6552 लखनऊ-चंडीगढ़
6ई-118 लखनऊ-पुणे
6ई-5201 लखनऊ-मुंबई
6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद
6ई-906 लखनऊ-बेंगलुरु
6ई-279 लखनऊ-अहमदाबाद
6ई-6469 लखनऊ-कोलकाता
6ई-505 लखनऊ-कोलकाता
6ई-607 लखनऊ-हैदराबाद
6ई-2442 मुंबई- लखनऊ
6ई-6353 बेंगलुरु-लखनऊ
6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ
एआइ-1717 दिल्ली-लखनऊ
6ई-6018 दिल्ली-लखनऊ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।