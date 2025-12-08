नौकरी हाथ से गई, दो लाख रुपये का नुकसान अलग से…, इंडिगो फ्लाइट निरस्त होने से कुवैत नहीं जा सके अजय
लखनऊ के अजय कुमार को कुवैत में नौकरी मिली, जिसके लिए उन्होंने दो लाख रुपये खर्च किए। इंडिगो की उड़ान रद्द होने से उनकी नौकरी चली गई और पैसे भी डूब गए। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर के अजय कुमार की नौकरी कुवैत में लगी तो उनके परिवार वालों की खुशियाें का ठिकाना नहीं रहा। लखनऊ से मुंबई होकर कुवैत का हवाई टिकट और वहां काम पर भेजने वाली एजेंसी को कुल मिलाकर दो लाख रुपये दिए।
अजय कुमार जब रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी लखनऊ से मुंबई और वहां से कुवैत की कनेक्टिंग उड़ान निरस्त हो गई है। उनकी नौकरी भी चली गई और दो लाख रुपये का नुकसान हो गया। दो घंटे की लाइन लगने के बाद जब उनका नंबर आया तो इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर टिकट ही निरस्त नहीं किया गया।
इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने से यात्री काफी मायूस हुए। हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान रहा। किसी का होटल का बिल बढ़ गया तो किसी ने महंगे किराए पर टैक्सी बुक की। अंजुम शरीफ और नासिर पाशा को पांच दिसंबर को लखनऊ से बेंगलुरु जाना था।
पांच को आए तो उड़ान निरस्त थी।, छह का टिकट मिला, यह उड़ान भी निरस्त हो गई। सात को आए तो यह भी निरस्त हो गई। अब 10 दिसंबर का टिकट दिया गया। इसी तरह मोहम्मद अरबी को मदीना जाने के लिए नौ दिसंबर का लखनऊ से हैदराबाद और वहां से मदीना का टिकट दिया गया।
राजेंद्र वाजपेयी की लखनऊ से मुंबई की उड़ान निरस्त हो गई। बलरामपुर से दो सगी बहनों को लखनऊ एयरपोर्ट पर छोड़कर उनका भाई वापस चला गया। जब दोनों बहनों को पता चला कि उड़ान निरस्त हो गई है, वह रोने लगी।
छह दिन से नहीं मिला सामान
उन्नाव के सोहरमऊ के रहने वाले यात्री बबलू लखनऊ एयरपोर्ट के अकासा एयरलाइन के काउंटर पर दो दिसंबर से चक्कर काट रहे है। वह दो दिसंबर को कुवैत से मुंबई होते हुए लखनऊ आए थे। उनका सामान अब तक लखनऊ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। वह रोज उन्नाव से लखनऊ एयरपोर्ट आकर अकासा एयरलाइन के काउंटर पर अपना सामान मांग रहे हैं। हर बार एयरलाइन के कर्मचारी बता रहे हैँ कि कल सामान आ जाएगा।
रेलवे ने हटायी वेटिंग की सीमा
रेलवे ने इंडिगो एयरलाइन के यात्रियों की सहायता के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली की ट्रेनों की अधिकतम वेटिंग लिस्ट की सीमा को हटा दिया। रेलवे ने रिग्रेट हटाया तो हैदराबाद के लिए यशवंतपुर सुपरफास्ट की वेटिंग 225 तक पहुंच गई। इसी तरह एक अतिरिक्त बोगी लगाने पर भी एसी एक्सप्रेस की एसी थर्ड की वेटिंग 150 तक हो गई।
