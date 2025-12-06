Language
    Crisis By IndiGo : इंडिगो ने खड़ी की परेशानी तो रेलवे ने संभाला मोर्चा, स्पेशल ट्रेन से वाराणसी और लखनऊ के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    IndiGo Airlines Created Crisis:  रेलवे इस स्पेशल ट्रेन से इंडिगो एयरलाइन के 2500 यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेज सकेगा। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेन चल ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पेशल ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन जारी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : इंडिगो एयरलाइन के विमानों के निरस्त होने से वाराणसी और लखनऊ में फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे रविवार को एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे इस स्पेशल ट्रेन से इंडिगो एयरलाइन के 2500 यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेज सकेगा। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

    ट्रेन संख्या 04206 वाराणसी से रविवार को दोपहर 2:50 बजे छूटकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से शाम 4:50 बजे, रायबरेली से शाम 6:25 बजे होते हुए लखनऊ रात 8:20 बजे पहुंचेगी। लखनऊ से यह ट्रेन रात 8:30 बजे छूटकर बरेली से रात 12:38 बजे, मुरादाबाद से 2:10 बजे, गाजियाबाद से सुबह 4:28 बजे होते हुए नई दिल्ली सुबह 5:15 बजे पहुंचेगी।

    दिल्ली में फंसे यात्रियों के लिए 04205 स्पेशल सोमवार सुबह 10:55 बजे नई दिल्ली से चलकर लखनऊ से रात 8:05 बजे होते हुए वाराणसी रात 1:20 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 20 बोगियां होंगी। इसके अलावा रेलवे रविवार को एसी एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में तीन अतिरिक्त बोगियां लगाएगा।