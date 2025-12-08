Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IndiGo Crisis: बसपा मुखिया मायावती ने एयरलाइन संचालन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    BSP Chief Mayawati on IndiGo Crisis: मायावती ने कहा है कि सरकार को इस मामले का व्यवसायिक की बजाय जनहित नीति के तहत हल निकालना चाहिए। उन्होंने दिल्ली म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने करीब एक हफ्ते से संकट झेल रहे हवाई जहाज के यात्रियों के साथ खड़े होने के प्रयास में सरकार को घेरा है। मायावती ने एयरलाइंस संचालन को लेकर चल रही अफरा-तफरी को दुरुस्त करने को लेकर सरकार को सलाह भी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि सरकार को इस मामले का व्यवसायिक की बजाय जनहित नीति के तहत हल निकालना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या और रुपये की गिरती कीमत को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही सुझाव दिया है कि इन समस्याओं का समाधान संविधान को आमजन के हित में सही तरीके से लागू करके ही तलाशा जाना बेहतर होगा।

    बसपा प्रमुख ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि डा.भीम राव आंबेडकर देशहित के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। उन्होंने बहुजनों को अनेकों अधिकार दिए और उससे संबंधित कानून बनवाए। इन कानूनों पर सही तरीके से अमल की जरूरत है।

    उन्होंने पिछले शनिवार को डा. आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ, नोएडा सहित अन्य राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों का आभार व्यक्त किया है।