IndiGo Crisis: बसपा मुखिया मायावती ने एयरलाइन संचालन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने करीब एक हफ्ते से संकट झेल रहे हवाई जहाज के यात्रियों के साथ खड़े होने के प्रयास में सरकार को घेरा है। मायावती ने एयरलाइंस संचालन को लेकर चल रही अफरा-तफरी को दुरुस्त करने को लेकर सरकार को सलाह भी दी है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि सरकार को इस मामले का व्यवसायिक की बजाय जनहित नीति के तहत हल निकालना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या और रुपये की गिरती कीमत को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही सुझाव दिया है कि इन समस्याओं का समाधान संविधान को आमजन के हित में सही तरीके से लागू करके ही तलाशा जाना बेहतर होगा।

बसपा प्रमुख ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि डा.भीम राव आंबेडकर देशहित के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। उन्होंने बहुजनों को अनेकों अधिकार दिए और उससे संबंधित कानून बनवाए। इन कानूनों पर सही तरीके से अमल की जरूरत है।