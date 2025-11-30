Language
    Indian Railways: ट्रेन को 14 घंटे लेट होता देख युवक ने रेलवे से की मार्मिक अपील, बोला- बहन की शादी है, कैसे पहुचुंगा

    By Nishant Yadav Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    युवक ने रेलवे से की मार्मिक अपील

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : तत्काल के बराबर किराया लेकर बिहार की ओर से आने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी आम है। इस बीच परिवार साथ यात्रा कर रहे एक युवक ने अपनी ट्रेन को 14 घंटे लेट होता देख रेलवे से मार्मिक अपील कर दी।

    युवक ने बताया कि उसकी बहन की शादी 30 नवंबर को है और ट्रेन की स्थिति देख नहीं लग रहा कि वह शादी में पहुंच पाएगा। युवक की अपील का रेलवे पर कोई असर नहीं पड़ा। ट्रेन लगातार लेट होती चली गई।

    यात्री सौरभ सिंह ने 29 नवंबर को सीवान से दिल्ली का टिकट तत्काल के बराबर किराया देकर 04449 पूजा स्पेशल ट्रेन में बुक कराया था। सीवान से शुक्रवार रात 3:10 बजे के स्थान पर ट्रेन 9:55 घंटे की देरी से शनिवार दोपहर एक बजे रवाना हुई। ऐशबाग पहुंचने तक यह ट्रेन 15 घंटे लेट हो गई। यात्री सौरभ लगातार रेलवे से ट्रेन की गति बढ़ाने की अपील करता रहा। युवक ने कहा कि अभी कुछ गति बढ़ा दीजिए, आपकी कृपा होगी।

    रेलवे की ओर से कहा गया कि लखनऊ मंडल भरपाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ताकि ट्रेन शीघ्र गंतव्य तक पहुंच सके। आपका धैर्य और समझदारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत रही। हालत यह हुई कि ऐशबाग स्टेशन पर ही इस ट्रेन को 50 मिनट तक रोके रखा गया। शनिवार रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचने वाली यह ट्रेन रविवार दोपहर 1:55 बजे पहुंच सकी। शनिवार को दरभंगा से छूटी यह स्पेशल ट्रेन भी लगातार लेट चल रही है।

     यह ट्रेनें भी हुईं लेटलतीफी का शिकार

    01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल : 8:18 घंटे03224

    हरिद्धार-राजगीर स्पेशल : 9:08 घंटे

    02563 बरौनी-नई दिल्ली : 12:01 घंटे

    04652 अमृतसर-जयनगर : 7:30 घंटे

    02569 दरभंगा-नई दिल्ली : 12:30 घंटे

    15561 दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस 5:55 घंटे

    15909 अवध आसाम एक्सप्रेस 7:45 घंटे

    02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल : 3:05 घंटे

    05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार : 7:30 घंटे

    04453 मानसी-नई दिल्ली : 13:08 घंटे

    01080 गोरखपुर-मुंबई-7:30 घंटे

    06530 गोमतीनगर-बेंगलुरु स्पेशल : 5:08 घंटे

    04098 नई दिल्ली-हसनपुर रोड : 14:45 घंटे