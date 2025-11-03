Indian Railways: ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर तैनात प्वाइंट मैन 96 दिन से अनुपस्थित, अब कार्रवाई शुरू

जागरण संवाददाता, रायबरेली : ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर तैनात प्वाइंट मैन की अनुपस्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। संबंधित कर्मचारी 27 जुलाई से 31 अक्टूबर तक बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहा।

इस दौरान स्टेशन पर ट्रेन संचालन व्यवस्था बनाए रखने में अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ी। स्टेशन अधीक्षक ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद अनुपस्थित प्वाइंट मैन के खिलाफ रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी है। बताया जा रहा है कि विभागीय नियमों के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाता है।

ऐसे मामलों में वेतन कटौती से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई संभव है। संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। यदि उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे विभाग में ट्रेन संचालन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में किसी कर्मचारी की लापरवाही को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।