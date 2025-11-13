अयोध्या काे चित्रकूट से जाेड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ होकर चलाई जाएगी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या को पटना, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और आनंद विहार से कनेक्ट करने के बाद अब अब चित्रकूट धाम काे भी सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। रेलवे अयोध्या से लखनऊ होकर चित्रकूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएगा।

रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे मुख्यालय को पत्र भेजकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो जनवरी में अयोध्या-चित्रकूट वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। दरअसल प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े स्थानाें को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे तेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) की रामायण यात्रा भी इसी सर्किट को जोड़ने के लिए शुरू की गई है।

इस बीच उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर अयोध्या से चित्रकूट धाम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे मुख्यालय को पत्र भेजकर अयोध्या से लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर होते हुए चित्रकूट धाम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन प्रस्तावित रूट, टाइमिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार कर इस माह के अंत तक बोर्ड को भेजेगा।