आज से चलेगी लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ब्रजेश पाठक बोले- स्मार्ट बन रही भारतीय रेल
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ पर कहा कि 2014 से भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। कृषि, विज्ञान और रक्षा क्षेत्रों में विकास हुआ है। भारतीय रेल ने नया मुकाम पाया है, लगभग 95% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री ने रेलवे को गति और स्मार्ट बनाया, जम्मू कश्मीर तक रेल लाइन पहुंचाकर दुनिया को संदेश दिया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2014 के बाद से हर क्षेत्र में प्रगति हासिल हुई है। कृषि, विज्ञान से लेकर डिफेंस सेक्टर तक भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।
कहने में गौरव हो रहा है कि 2014 के बाद से भारतीय रेल ने नया मुकाम हासिल किया है। रेलवे को नई दिशा मिली है। अमान परिवर्तन के साथ 95 प्रतिशत रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है। 2014 से पहले नई रेल लाइन तो दूर की बात है उस समय चल रहे काम को करने में गति नहीं मिलती थी।
प्रधानमंत्री ने रेलवे को गति दी, उसे स्मार्ट भी बनाया। जम्मू कश्मीर तक रेल पहुंचाकर दुनिया को एक संदेश दिया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। चारबाग स्टेशन की दूसरी ओर नया स्टेशन बन रहा है।
