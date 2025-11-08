आज से चलेगी लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ब्रजेश पाठक बोले- स्मार्ट बन रही भारतीय रेल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2014 के बाद से हर क्षेत्र में प्रगति हासिल हुई है। कृषि, विज्ञान से लेकर डिफेंस सेक्टर तक भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहने में गौरव हो रहा है कि 2014 के बाद से भारतीय रेल ने नया मुकाम हासिल किया है। रेलवे को नई दिशा मिली है। अमान परिवर्तन के साथ 95 प्रतिशत रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है। 2014 से पहले नई रेल लाइन तो दूर की बात है उस समय चल रहे काम को करने में गति नहीं मिलती थी।