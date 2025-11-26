Indian Railways: तीन को निरस्त रहेगी झांसी इंटरसिटी, बदले रूट से चलेंगी शताब्दी सहित कई ट्रेनें
Indian Railways: आठ घंटे के ब्लाक के कारण तीन दिसंबर को 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी, 11110 लखनऊ जंक्शन – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी , 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – लखनऊ पैसेंजर और 51814 लखनऊ- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर का संचालन निरस्त रहेगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : रेलवे तीन दिसंबर को लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर आठ घंटे का ब्लाक लेगा। इस रूट पर उत्तर और पूर्वोतर रेलवे की ट्रेन का संचालन होता है। आठ घंटे के ब्लाक के दौरान अमौसी –मानक नगर स्टेशन ओर जैतीपुर –हरौनी सेक्शन के बीच पटरियों के अपग्रेडेशन का काम करेगा। इस कारण सुबह 9:25 से शाम 5:25 बजे तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लाक लिया जाएगा।
इस आठ घंटे के ब्लाक के कारण तीन दिसंबर को 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी, 11110 लखनऊ जंक्शन – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी , 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – लखनऊ पैसेंजर और 51814 लखनऊ- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर का संचालन निरस्त रहेगा।
इसी तरह 12004 नई दिल्ली – लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस परिवर्तित रूट उन्नाव–माखी–बालामऊ होकर लखनऊ आएगी। 12103 पुणे – लखनऊ एक्सप्रेस, 15066 पनवेल–गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन भी उन्नाव– माखी –बालामऊ के रास्ते होगा। 12173 एलटीटी मुंबई – मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ उद्योगनगरी एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। यह ट्रेन उन्नाव–डलमऊ–उबरनी–रायबरेली–के रास्ते रवाना होगी। 12180 आगरा फोर्ट – लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, 19715 जयपुर–गोमतीनगर एक्सप्रेस उन्नाव– माखी –बालामऊ–आलमनगर–लखनऊ होकर गोमतीनगर जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव ऐशबाग़ एवं बादशाहनगर स्टेशन पर नहीं होगा। 12589 गोरखपुर-चर्लपल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐशबाग–लखनऊ–आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव के रास्ते कानपुर की ओर रवाना होगी। 11124 बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस भी आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव के रास्ते रवाना की जाएगी।
इतना विलंब से चलेंगी यह ट्रेनें
64212 कानपुर सेंट्रल – लखनऊ मेमू : 240 मिनट
64282 उतरेटिया – शिवपुर मेमू : 35 मिनट
12003 लखनऊ – नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस : 100 मिनट
12104 लखनऊ – पुणे एक्सप्रेस : 90 मिनट
15067 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस :145 मिनट
15109 छपरा – मथुरा एक्सप्रेस : 205 मिनट
04449 दरभंगा – नई दिल्ली पूजा स्पेशल : 180 मिनट
12875 पुरी – आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस : 225 मिनट
64211 लखनऊ – कानपुर सेंट्रल मेमू : 205 मिनट
12179 लखनऊ – आगरा फोर्ट इंटरसिटी : 75 मिनट
