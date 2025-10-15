आयकर को मिले बोगस फर्मों से खरीद के साक्ष्य, बैंकों से बड़ी रकम नकद निकासी की जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयकर विभाग की संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर छानबीन दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन की पड़ताल में कई बोगस फर्मों के जरिए मीट खरीदे जाने के तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें लेकर कंपनी संचालकों से पूछताछ की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि बैंकों से बड़ी रकम नकद निकाले जाने की बात भी सामने आई है। इस रकम को कहां खपाया गया, इसे लेकर भी पड़ताल की जा रही है। आयकर अधिकारियों के अनुसार इसके अलावा मीट कारोबार से जुड़ी बरेली की मारिया फ्रोजन कंपनी व रहबर फूड इंडस्ट्रीज कंपनी में सर्वे किया गया है।

आयकर विभाग की टीमों ने सोमवार को इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के संभल, बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में स्थित 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन ठिकानों पर आयकर की छानबीन मंगलवार को भी जारी रही।

आयकर विभाग के अधिकारी बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की पड़ताल कर रहे हैं। बोगस फर्मों के माध्यम से की गई कुल खरीद व उससे हुए मुनाफे का आंकलन किया जा रहा है। विभिन्न बैंक खातों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।