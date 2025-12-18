Language
    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रद हुए मैच के टिकट के पैसे होंगे वापस, अपनाएं ये तरीका

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:31 PM (IST)

     उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए टिकट रिफंड को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। जिन दर्शकों ने मैच के टि

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए टिकट रिफंड को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। जिन दर्शकों ने मैच के टिकट ऑफलाइन माध्यम से खरीदे थे, वे तय तारीखों में निर्धारित स्थान पर जाकर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

    रिफंड से जुड़ी अहम जानकारी

    तारीखें: 20, 21 और 22 दिसंबर 2025
    समय: सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
    स्थान: गेट नंबर-2 बॉक्स ऑफिस,
    इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ

    रिफंड प्रक्रिया

    स्टेडियम में विशेष रिफंड काउंटर लगाए जाएंगे।
    ऑफलाइन टिकट धारकों को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

    दर्शकों को अपने साथ क्‍या रखना होगा?

    मूल फिजिकल टिकट
    सरकारी पहचान पत्र (ID) की एक प्रति
    बैंक डिटेल्स लानी होंगी
    काउंटर पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म को सही व पूर्ण जानकारी के साथ भरना होगा।
    भरे हुए फॉर्म के साथ मूल टिकट जमा करना अनिवार्य है।
    सभी दस्तावेजों की जांच के बाद रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    रिफंड कैसे मिलेगा?

    सफल सत्यापन के बाद रिफंड की राशि सीधे दर्शकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
    सभी रिफंड दस्तावेजों की जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे।
    उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने दर्शकों के धैर्य, सहयोग और समझदारी के लिए आभार व्यक्त किया है।