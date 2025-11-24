यूपी से गुजरने वाली ट्रोनों में अचानक क्यों बढ़ गई वेटिंग? दिल्ली-मुंबई सहित कई शहरों का विमान किराया भी बढ़ा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहालग के बीच लखनऊ आने और यहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसका असर ट्रेनों से लेकर विमानों पर दिखायी दे रहा है। एक तरफ जहां कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में सहालग तक कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैँ। वहीं, गोमती एक्सप्रेस की सेकेंड सीटिंग क्लास में भी वेटिंग हो गई है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और कैफियात एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अधिक वेटिंग से रिग्रेट की स्थिति हो गई है। दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों का किराया भी अचानक बढ़ गया है।

शादियों में शामिल होने के लिए दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना सहित कई शहरों से यात्री लखनऊ आ रहे हैँ। इसी तरह लखनऊ से यह यात्री आयोजन समाप्त होने के बाद वापसी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस में सर्दी के इस मौसम में तीन सौ से अधिक सीटें खाली रहती थीं। सहालग के कारण तेजस एक्सप्रेस की चेयरकार श्रेणी में 28 नवंबर को छोड़कर शेष दिनों में वेटिंग हो गई है। यहीं हाल लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का भी है।

गोमती एक्सप्रेस की नान एसी सेकेंड सीटिंग क्लास में अगले कई दिनों तक वेटिंग हो गई है। एसी चेयरकार और एसी सेकेंड में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। 25 से 29 नवंबर के बीच इन ट्रेनों में या तो लंबी वेटिंग लिस्ट है, या फिर स्थिति रिग्रेट है। वीआइपी ट्रेन लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस सहित सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल कोटे के सहारे ही कंफर्म टिकट मिल पा रहे हैँ।

इंटरसिटी ट्रेनों में भी दबाव बढ़ा

शादियों में शामिल होने के लिए गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी दबाव बढ़ा है। इन इंटरसिटी ट्रेनों की जनरल बोगियों में सीटों को लेकर मारामारी हो रही है। इसकी शिकायतें लगातार रेलवे के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यात्री दर्ज करा रहे हैं।