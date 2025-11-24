Language
    यूपी से गुजरने वाली ट्रोनों में अचानक क्यों बढ़ गई वेटिंग? दिल्ली-मुंबई सहित कई शहरों का विमान किराया भी बढ़ा

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    लखनऊ में सहालग के चलते ट्रेनों और विमानों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। तेजस एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं गोमती एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए विमानों का किराया भी बढ़ गया है। शादियों में शामिल होने के लिए यात्री विभिन्न शहरों से लखनऊ आ रहे हैं। इंटरसिटी ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहालग के बीच लखनऊ आने और यहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसका असर ट्रेनों से लेकर विमानों पर दिखायी दे रहा है। एक तरफ जहां कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में सहालग तक कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैँ। वहीं, गोमती एक्सप्रेस की सेकेंड सीटिंग क्लास में भी वेटिंग हो गई है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और कैफियात एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अधिक वेटिंग से रिग्रेट की स्थिति हो गई है। दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों का किराया भी अचानक बढ़ गया है।

    शादियों में शामिल होने के लिए दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना सहित कई शहरों से यात्री लखनऊ आ रहे हैँ। इसी तरह लखनऊ से यह यात्री आयोजन समाप्त होने के बाद वापसी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस में सर्दी के इस मौसम में तीन सौ से अधिक सीटें खाली रहती थीं। सहालग के कारण तेजस एक्सप्रेस की चेयरकार श्रेणी में 28 नवंबर को छोड़कर शेष दिनों में वेटिंग हो गई है। यहीं हाल लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का भी है।

    गोमती एक्सप्रेस की नान एसी सेकेंड सीटिंग क्लास में अगले कई दिनों तक वेटिंग हो गई है। एसी चेयरकार और एसी सेकेंड में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। 25 से 29 नवंबर के बीच इन ट्रेनों में या तो लंबी वेटिंग लिस्ट है, या फिर स्थिति रिग्रेट है। वीआइपी ट्रेन लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस सहित सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल कोटे के सहारे ही कंफर्म टिकट मिल पा रहे हैँ।

    इंटरसिटी ट्रेनों में भी दबाव बढ़ा
    शादियों में शामिल होने के लिए गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी दबाव बढ़ा है। इन इंटरसिटी ट्रेनों की जनरल बोगियों में सीटों को लेकर मारामारी हो रही है। इसकी शिकायतें लगातार रेलवे के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यात्री दर्ज करा रहे हैं।

    ऐसी है ट्रेनों की स्थिति

    ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम AC 3 Tier AC 2 Tier Sleeper
    12429 एसी एक्सप्रेस - 62 56
    12229 लखनऊ मेल 52 44 159
    14207 पदमावत एक्सप्रेस 28 14 रिग्रेट
    15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 33 रिग्रेट रिग्रेट
    12225 कैफियत एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
    12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस 26 16 रिग्रेट
    12184 प्रतापगढ़-भोपाल एक्सप्रेस 36 रिग्रेट 102
    12533 पुष्पक एक्सप्रेस 87 37 रिग्रेट
    12104 लखनऊ-पुणे एक्सप्रेस 43 रिग्रेट 113

    विमानों का किराया (25 नवंबर 2025)

    फ्लाइट नंबर एयरलाइन गंतव्य किराया (₹)
    AI-1877 एयर इंडिया दिल्ली 17,977
    6E-2026 इंडिगो दिल्ली 8,668
    6E-2108 इंडिगो दिल्ली 7,093
    QP-1526 अकासा एयर मुंबई 24,713
    6E-5201 इंडिगो मुंबई 18,719
    6E-6222 इंडिगो मुंबई 15,569
    6E-6902 इंडिगो मुंबई 8,130
    QP-1502 अकासा एयर बेंगलुरु 11,450