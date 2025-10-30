Language
    यूपी में आयुष्मान कार्डों की संख्या बढ़ाने के निर्देश, डेटा सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:26 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने आयुष्मान कार्डों की संख्या बढ़ाने और योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डेटा सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। साचीज टीम को ऑनलाइन माध्यम से योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। आयुष्मान योजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मख्य सचिव अमित कुमार घोष ने राज्य में आयुष्मान कार्डों की संख्या बढ़ाने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

    अधिकारियों से कहा है कि इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाते हुए काम करें। अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) कार्यालय का भ्रमण किया।

    बैठक में कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित डेटा की सुरक्षा के साथ ही आइटी एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाए।

    साचीज टीम को निर्देश दिया कि आनलाइन आइईसी (इंफार्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन) के माध्यम से योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। आयुष्मान सारथी, आयुष्मान संपर्क, आयुषी एआई चैटबाट और आयुष-मैन ई-कामिक बुक जैसे नवाचारों की सराहना भी की।

    साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी,अर्चना वर्मा ने अपर मुख्य सचिव को योजना के प्रगति की जानकारी दी। बैठक में साचीज के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ व संचालन टीम के सदस्य उपस्थित थे।