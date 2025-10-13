Language
    मीट कारोबारी के 30 से अधि‍क ठ‍िकानों पर आयकर की छापेमारी, संभल-बरेली सह‍ित एक दर्जन से ज्‍यादा शहरों में पड़ताल

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीमें संभल के अलावा कंपनी के बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में स्थित ठिकानों पर पड़ताल कर रही हैं। 

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीमें संभल के अलावा कंपनी के बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में स्थित ठिकानों पर पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इंडियन फ्रोजन फूड के कारोबार से जुड़ी कुछ सहयोगी कंपनियों के ठिकानों पर भी छानबीन की गई है। आयकर की टीमों ने कई दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक उपकरण कब्जे में लिए हैं।

    आयकर विभाग को इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर कर चोरी की शिकायतें मिली थीं। बीते दिनों इसे लेकर छानबीन शुरू की गई थी। जांच इकाई ने शुरुआती पड़ताल में साक्ष्य जुटाने के बाद छापेमारी की है। आयकर विभाग के 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी छापेमारी कर रहे हैं। इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी का एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।

    कंपनी के निदेशकों व कई अधिकारियों से लंबी पूछताछ भी की गई है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुमति से अधिक पशुओं की कटान तो नहीं जा रही थी। बीते कुछ वर्षों में मीट कारोबारी से जुड़ी अन्य कंपनियों के ठिकानों पर भी छानबीन की जा चुकी है। बरेली की एक कंपनी में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति के पशुओं की कटान कर मीट बेचे जाने की शिकायत भी थी।