राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीमें संभल के अलावा कंपनी के बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में स्थित ठिकानों पर पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इंडियन फ्रोजन फूड के कारोबार से जुड़ी कुछ सहयोगी कंपनियों के ठिकानों पर भी छानबीन की गई है। आयकर की टीमों ने कई दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक उपकरण कब्जे में लिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयकर विभाग को इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर कर चोरी की शिकायतें मिली थीं। बीते दिनों इसे लेकर छानबीन शुरू की गई थी। जांच इकाई ने शुरुआती पड़ताल में साक्ष्य जुटाने के बाद छापेमारी की है। आयकर विभाग के 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी छापेमारी कर रहे हैं। इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी का एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।