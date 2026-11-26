डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। यूपी चुनाव में बसपा से गठबंधन की संभावना पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मायावती कोई छोटी नेता नहीं हैं। गठबंधन का फैसला उन्हें करना है।

कांग्रेस के 60 सीटों पर समझौते के सवाल पर उन्होंने कहा, 'फिर हमारे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? हमें पार्टी का वजूद कायम रखना है और उसे मजबूत बनाना है।'

सपा के घोषणापत्र लॉन्च के निमंत्रण पर मसूद ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उम्मीदवारों की सूची और घोषणापत्र सपा का है, इसलिए यह सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आमतौर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है।