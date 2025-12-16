Language
    यूपी के 27 ज‍िलों में एक्‍सप्रेसवे के क‍िनारे स्‍थाप‍ित क‍िए जाएंगे IMLC, भूमि अधिग्रहण का काम तेज

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:37 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने राज्य में विभिन्न एक्सप्रेसवे के किनारे इंट्रीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।

    इस संदर्भ में मंगलवार को यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आइएमएलसी के लिए जनवरी तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूूरा कर लिया जाए, जिससे निवेशकों को भूखंड आवंटित करने के बाद कोई परेशानी न आए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वर्ष 27 जिलों में राज्य के एक्सप्रेसवे के किनारे आइएमएलसी की स्थापना के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपीडा ने इस परियोजना पर काम शुरू किया था। यूपीडा की कोशिश है कि जिन जिलों में आइएमएलसी के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहां पर संबंधित क्षेत्र को स्तंभ चिन्ह लगाकर कवर किया जाए, जिससे बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न रहे।

    यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमरोहा, हापुड़ प्रयागराज,बांदा, औरैया, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, गाजीपुर, गोरखपुर व अंबेडकर नगर में आइएमएलसी की स्थापना की जानी है। राज्य की बेहतर कनेक्टिविटी के मद्देनजर आइएमएलसी में विनिर्माण व लॉजिस्टिक की इकाईयों की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी।