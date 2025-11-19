UP Land Acquisition: भूमि अधिग्रहण में 11 में से चार जिलों की स्थिति खराब, एक्सप्रेस-वे के किनारे बनेंगे 27 IMLC
उत्तर प्रदेश में इंट्रीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण में प्रयागराज, हापुड़, अमरोहा और रायबरेली जैसे जिले पीछे हैं। वहीं, उन्नाव, हरदोई, संभल और शाहजहांपुर ने 90% से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीडा को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि एक्सप्रेसवे के किनारे आईएमएलसी स्थापित कर रोजगार सृजित किया जा सके।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में इंट्रीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में चार जिले सबसे पीछे चल रहे हैं। इनमें प्रयागराज की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। प्रयागराज में लक्ष्य के सापेक्ष 27 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया जा रहा है, जबकि हापुड़, अमरोहा और रायबरेली भी भूमि अधिग्रहण के मामले में पीछे चल रहे हैं। वहीं उन्नाव, हरदोई, संभल और शाहजहांपुर ने 90 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य पूरा कर लिया है। उन्नाव में भूमि अधिग्रहण का लगभग कार्य पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर राज्य में एक्सप्रेसवे के किनारे 27 आइएमएलसी की स्थापना के निर्देश उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिए थे। साथ ही कहा था कि निवेश के मद्देनजर इस परियोजना पर अतिशीघ्र काम शुरू किया जाए।
राज्य में जिस प्रकार एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है उससे आना वाले दिनों में कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे आइएमएलसी की स्थापना के बाद आने वाले निवेश से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री स्वयं इस परियोजना की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।
आइएमएलसी की स्थापना के लिए यूपीडा को विभिन्न जिलों में 3707.19 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष यूपीडा 2701.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर सका है। औद्योगिक विकास विभाग ने यूपीडा को भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
|जिला
|भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य
(एकड़ में)
|भूमि अधिग्रहण की स्थिति
(एकड़ में)
|उन्नाव
|333.29
|325.75
|हरदोई
|335.20
|319.98
|शहजहांपुर
|252.09
|238.57
|संभल
|590.82
|534.85
|बदायूं
|269.09
|235.90
|मेरठ
|528.54
|373.36
|प्रतापगढ़
|263.41
|173.02
|रायबरेली
|232.25
|134.83
|अमरोहा
|347.55
|198.26
|हापुड़
|304.15
|100.02
|प्रयागराज
|250.81
|66.99
