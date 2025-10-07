UP Weather News: पश्चिमी यूपी में घनघाेर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी! इन 40 जिलों में बेमौसम बरसात

Weather Update पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार ओलावृष्टि की भी आशंका है। सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ हापुड़ बुलंदशहर अलीगढ़ बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद रामपुर संभल और आसपास के इलाकों में अधिक बारिश होगी। इन क्षेत्रों में वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बेमौसम बारिश ने समूचे यूपी को अपने आगोश में लिया है। सोमवार को दिन में ही काली घटाओं ने डेरा डाला और यूपी 40 से अधिक जिलों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली। मंगलवार को भी बारिश की अच्छी संभावनाए हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के आसार बन रहे हैं। ओलावृष्टि की भी आशंका है।

आज इन जिलों में चेतावनी डॉ. सिंह के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में वज्रपात हो सकता है।