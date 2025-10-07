उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी, लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
मानसून के बाद खनन गतिविधियों में तेजी आने पर अवैध खनन रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सतर्क है। सचिव माला श्रीवास्तव ने अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वाहनों का पंजीकरण और वीटीएस प्रणाली लागू करने अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान करने और दोषियों पर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मानसून गुजरने के साथ राज्य में खनन गतिविधियां तेज होने जा रही है और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग भी सतर्कता बरत रहा है।
विभागीय सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को अवैध खनन व अवैध परिवहन न होने देने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर अधिकारियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सोमवार निदेशालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण व वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली को जनपद में शत-प्रतिशत लागू किया जाए, अभी इसमें 17 हजार वाहनों का पंजीयन हुआ है।
पीजीआरएस प्रयोगशाला के माध्यम से नये क्षेत्रों व अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों के चिह्नांकन के साथ समय से संबंधित को सूचना दी जाए।
प्रदेश सरकार की जीरो टालरेंस की नीति के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए।
बैठक में बताया गया कि चेकगेट्स व एम-चेक द्वारा अवैध परिवहन-ओवरलोडिंग पर 27 हजार ई-नोटिस जारी किए गए हैं और अब तक 77 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। खनन व भंडारण क्षेत्रों में उपलब्ध उपखनिजों की समीक्षा के लिए ड्रोन आदि उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
ललितपुर में फास्फोराइट ब्लाक के लिए वन मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि साधारण मिट्टी व अन्य सेवाओं के आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण शीघ्र किया जाए। जनसामान्य के लिए उपखनिजों की निरंतर उपलब्धता बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए।
ईडी ने कमीशनखोरी मामले में निकांत जैन को फिर दिया नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन्वेस्ट यूपी में कमीशनखोरी के मामले में निकांत जैन को दोबारा नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने इससे पूर्व भी निकांत जैन व उसके भाई सुकांत जैन को नोटिस देकर तलब किया था पर दोनों भाई जांच एजेंसी के सामने नहीं आए थे।
ईडी ने सौर ऊर्जा संयन्त्र बनाने वाली कंपनी से पांच प्रतिशत मांगे जाने के आरोप में गिरफ्तार निकांत जैन के लखनऊ, मेरठ व नोएडा स्थित ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। निकांत को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया था। मामले में उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।