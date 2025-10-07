उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी, लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मानसून गुजरने के साथ राज्य में खनन गतिविधियां तेज होने जा रही है और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग भी सतर्कता बरत रहा है।

विभागीय सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को अवैध खनन व अवैध परिवहन न होने देने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर अधिकारियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सोमवार निदेशालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण व वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली को जनपद में शत-प्रतिशत लागू किया जाए, अभी इसमें 17 हजार वाहनों का पंजीयन हुआ है।

पीजीआरएस प्रयोगशाला के माध्यम से नये क्षेत्रों व अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों के चिह्नांकन के साथ समय से संबंधित को सूचना दी जाए।

प्रदेश सरकार की जीरो टालरेंस की नीति के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए।

बैठक में बताया गया कि चेकगेट्स व एम-चेक द्वारा अवैध परिवहन-ओवरलोडिंग पर 27 हजार ई-नोटिस जारी किए गए हैं और अब तक 77 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। खनन व भंडारण क्षेत्रों में उपलब्ध उपखनिजों की समीक्षा के लिए ड्रोन आदि उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।