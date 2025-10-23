Illegal Colonies in Lucknow: लखनऊ में अवैध कालोनियों से फैजुल्लागंज में बन गए चार वार्ड

जागरण संवाददाता, लखनऊ: फैजुल्लागंज के नाम से दो दशक पहले राजधानी में एक ही वार्ड था। तेजी से हुई अवैध प्लाटिंग से क्षेत्रफल इतना तेजी से बढ़ा कि अब फैजुल्लागंज के नाम से ही चार वार्ड हैं। पहले तो हाल यह था कि बारिश में नाव चलानी पड़ती थी। नदी का पानी पूरे इलाके में फैलने से जलनिकासी न होने से भी जलजमाव बना रहता है। पहले तो बिना बारिश भी जलभराव रहता था, लेकिन कुछ समय में हुए विकास से हालात में सुधार दिखाई दिए हैं।

यहां पर कालोनी बसाने वालों ने एलडीए से कोई ले-आउट पास नहीं कराया और लोगों से वादा करने के बाद जलनिकासी तक इंतजाम नहीं किया। मिट्टी वाले रास्तों में गड्ढे हैं बल्लियों और बांस के सहारे बिजली के तार दौड़ रहे हैं। सीवर और पेयजल की लाइन तो अभी सपना ही है।

लखनऊ में आशियाना बनाने की चाहत में अवैध और अनियोजित तरह से बसाई गई कालोनियों की संख्या 15 सौ के करीब पहुंच गई है, जबकि एलडीए महायोजना 2021 में 243 अवैध कालोनियां चिन्हित की गई थी। कोई रोकथाम न होने और कागज का मात्र टुकड़ा बन गए शासनादेश से इन कालोनियों का विस्तार होता गया। एलडीए ने जहां लंबे समय से इन अनियोजित कालोनी के बनाए जाने पर अनदेखी किया तो नगर निगम ने सरकारी धन लगाकर वहां विकास कराके इन कालोनियों को बढऩे का मौका दिया।

सांसद, विधायक और पार्षद की वोट बैंक के चक्कर में विकास निधि को देने में कोई कंजूसी करते नहीं दिखे, जबकि नियमानुसार एलडीए से ले-आउट पास होने के बाद ही कोई कालोनी बनाई जा सकती है। प्रापर्टी डीलरों ने सरकारी जमीनों का भी सौदा कर दिया। खेत में ही बिना कोई नागरिक सुविधा दिए ही प्लाटिंग कर दी गई थी।