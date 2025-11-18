IGRS Portal: आइजीआरएस में मिली लापरवाही, जिला कमाडेंट हरदोई को 'कारण बताओ' नोटिस जारी
लखनऊ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आइजीआरएस मामलों में लापरवाही पर हरदोई के जिला कमांडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने तहसील स्तर पर निगरानी बढ़ाने और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइजीआरएस के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हरदोई जिला कमाडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मंडलायुक्त ने उनके द्वारा आइजीआरएस प्रकरणों में रुचि नहीं लेने पर जांच कर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मंगलवार को समीक्षा करते हुए उन्होंने अफसरों को प्रकरणों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि समय से उनका निस्तारण हो सके।
मंडलायुक्त ने कहा सभी जिलों में समय सीमा से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों को तत्काल प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण नहीं होकर प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि शिकायतकर्ता वास्तविक रूप से संतुष्ट हो सके।
जिलेवार फीडबैक की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपेक्षा की कि प्रत्येक विभाग शिकायतकर्ताओं से प्राप्त संतुष्टि स्तर को सुधारने के लिए सतत प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण में विलंब या उपेक्षा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर तक नियमित निगरानी एवं निरीक्षण सुनिश्चित करें जिससे फील्ड स्तर पर कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी बन सके। मंडलायुक्त ने कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
