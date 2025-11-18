IGRS Portal: आइजीआरएस में मिली लापरवाही, जिला कमाडेंट हरदोई को 'कारण बताओ' नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइजीआरएस के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हरदोई जिला कमाडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंडलायुक्त ने उनके द्वारा आइजीआरएस प्रकरणों में रुचि नहीं लेने पर जांच कर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मंगलवार को समीक्षा करते हुए उन्होंने अफसरों को प्रकरणों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि समय से उनका निस्तारण हो सके।

मंडलायुक्त ने कहा सभी जिलों में समय सीमा से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों को तत्काल प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण नहीं होकर प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि शिकायतकर्ता वास्तविक रूप से संतुष्ट हो सके।

जिलेवार फीडबैक की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपेक्षा की कि प्रत्येक विभाग शिकायतकर्ताओं से प्राप्त संतुष्टि स्तर को सुधारने के लिए सतत प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण में विलंब या उपेक्षा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।