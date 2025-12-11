राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वर्ष 2010 बैच के आइएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को विशेष सचिव निर्वाचन के साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वह अभी तक उप्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात थे।