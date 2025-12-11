Language
    IAS Transfer: यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का क‍िया तबादला

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    योगी सरकार ने गुरुवार को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वर्ष 2010 बैच के आइएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को विशेष सचिव निर्वाचन के साथ ही अपर मु ...और पढ़ें

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वर्ष 2010 बैच के आइएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को विशेष सचिव निर्वाचन के साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वह अभी तक उप्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात थे।

    इसी प्रकार वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दीपा रंजन को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक के पद के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।