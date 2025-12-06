प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश लौटीं IAS Officer कामिनी चौहान रतन को मिली प्रमुख सचिव राज्य कर पद पर तैनाती

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की समय सीमा समाप्त होने पर वापसी करने वाली वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कामिनी चौहान रतन को तैनाती दे दी है। प्रतिक्षारत कामिनी रतन चौहान 1997 बैच की आईएएस अफसर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कामिनी चौहान रतन को प्रमुख सचिव राज्य कर के पद पर तैनाती दी गई है। उन्होंने एम देवराज से इस पद का चार्ज लिया है। अभी तक प्रमुख सचिव राज्य कर के साथ नियुक्ति और कार्मिक विभाग का कार्य एम देवराज के पास था। एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग के पद पर बने रहेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी कामिनी चौहान रतन को प्रमुख सचिव, राज्य कर (GST) विभाग का दायित्व सौंप दिया है। लंबे समय तक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद यूपी कैडर लौटने वाली रतन इससे पहले भी अलग-अलग विभाग में अपनी साफ-सुथरी छवि और निर्णय क्षमता के लिए जानी जाती रही हैं।

इस नियुक्ति के साथ ही पूर्व प्रमुख सचिव (राज्य कर) आईएएस एम. देवराज को अब केवल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सौंप दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। एम.देवराज के कार्यकाल में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों में कुछ असंतोष व्याप्त था। कई बार जीएसटी रिफंड, असेसमेंट और पेनाल्टी से जुड़े मामलों में कड़े रुख और अधिकारियों पर दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई थीं। कामिनी चौहान रतन तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करती रही हैं।

केंद्र सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। कामिनी रतन चौहान मेरठ की पहली महिला डीएम रह चुकी हैं। इसके साथ ही कामिनी रतन चौहान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने आगरा, अयोध्या और लखनऊ में भी विभिन्न पदों पर काम किया है।