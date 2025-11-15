UP में तैनात IAS अधिकारी ने लिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिट्ठी लिखकर बताई वजह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (वीआरएस) ले लिया है। इस संबंध में किए गए आवेदन को नियुक्ति विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। वीआरएस 25 नवंबर से प्रभावी माना जाएगा। हाल के वर्षों में चार आएएस अफसर वीआरएस ले चुके हैं।

आमोद अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव रहने के अलावा कई अन्य अहम पदों पर भी तैनात रहे हैं। वह छह दिसंबर 2021 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे।

प्रतिनियुक्ति समाप्त कराने के बाद उन्होंने 13 नवंबर को प्रदेश में अपनी ज्वाइनिंग देने के साथ ही वीआरएस के लिए आवेदन पत्र दिया था। वीआरएस लेने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है।

मुख्यमंत्री से वीआरएस की स्वीकृत मिलने के बाद नियुक्ति विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति विभाग अब इसकी जानकारी केंद्र सरकार के डीओपीटी को भी देगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के आइएएस अधिकारियों में रेणुका कुमार (1987 बैच), जूथिका पाटणकर (1988 बैच), विकास गोठलवाल और रिग्जिन सैम्फिल (2003 बैच) भी वीआरएस ले चुके हैं।











