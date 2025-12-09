Language
    एक और IAS अधिकारी ने मांगा VRS, अनामिका सिंह ने इन कारणों का दिया हवाला

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:26 AM (IST)

    आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह (2004 बैच) ने पारिवारिक कारणों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन किया है। नियुक्ति विभाग उनके आवेद ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक और आइएएस अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगी है। इस बार वर्ष 2004 बैच की आइएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस मांगी है। नियुक्ति विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है। एक बार राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को वीआरएस का प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

    अनामिका का रिटायरमेंट 13 वर्ष बाद मार्च 2038 में है। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस के लिए आवेदन किया है। अनामिका अभी खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले अनामिका ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सितंबर में उन्हें बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया था लेकिन बाद में तबादला निरस्त करते हुए उन्हें खाद्य आयुक्त बनाया गया था।

    कहां-कहां दी सेवाएं?

    अनामिका मई 2013 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गईं थीं। मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर रहने के अलावा नीति आयोग की निदेशक भी रहीं।

    जुलाई 2021 में वापसी के बाद अनामिका बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण व वन जैसे विभागों में तैनात रही हैं। इससे पहले आइएएस अधिकारी आमोद कुमार, रेणुका कुमार, विकास गोठलवाल, विद्या भूषण, जूथिका पाटणकर, रिग्जियान सैंफिल, मो. मुस्तफा व राजीव अग्रवाल भी वीआरएस ले चुके हैं।