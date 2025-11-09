Language
    लखनऊ में रिटायर्ड IAS अफसर जितेंद्र कुमार का निधन, 1990 बैच के अधिकारी थे

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर और प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे कुमार का पीजीआई में इलाज चल रहा था। उनके निधन से प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दीं।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया।

    उन्होंने लखनऊ स्थित पीजीआई (स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान) में आखिरी सांस ली। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर और प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे जितेंद्र कुमार यूपी में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख रहे थे।

    उनका इलाज पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. नारायण प्रसाद की निगरानी में चल रहा था, जबकि कैंसर का उपचार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हो रहा था। उनके निधन से प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर है।

