यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IAS और चार PCS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने शनिवार को पांच आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें स्थानांतरणाधीन चल रहे मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट राजेश कुमार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व विभागाध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक रेशम के पद पर तैनात प्रेरणा शर्मा को विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी बनाया गया है।
वहीं, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा टीके शिबु को वर्तमान पद के साथ विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं विभागाध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
विशेष सचिव रेशम विभाग देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को वर्तमान पद के साथ निदेशक रेशम के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उपसचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज देवी प्रसाद पाल को मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट बनाया गया है।
वहीं, उप जिलाधिकारी संभल सौरभ कुमार पांडेय को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) संभल, उप निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय अजय कुमार त्रिपाठी को अपर नगर आयुक्त शाहजहांपुर, अपर आयुक्त कानपुर मंडल पूनम निगम को उप सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज और राजस्व परिषद से संबद्ध चल रहीं सुशीला को अपर आयुक्त कानपुर मंडल बनाया गया है।
