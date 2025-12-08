यूपी कैडर की IAS अधिकारी ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिट्ठी लिखकर बताई वजह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी कैडर की वर्ष 2004 बैच की आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगा है। नियुक्ति विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है।

एक बार राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को वीआरएस का प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

अनामिका का रिटायरमेंट 13 वर्ष बाद मार्च 2038 में है। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस के लिए आवेदन किया है। अनामिका अभी खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं।

सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले अनामिका ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सितंबर में बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया था लेकिन बाद में तबादला निरस्त करते हुए उन्हें खाद्य आयुक्त बनाया गया था।