    यूपी कैडर की IAS अधिकारी ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिट्ठी लिखकर बताई वजह

    By Shobhit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है। उन्होंने इसके लिए एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी वजह बताई है ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी कैडर की वर्ष 2004 बैच की आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगा है। नियुक्ति विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है।

    एक बार राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को वीआरएस का प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

    अनामिका का रिटायरमेंट 13 वर्ष बाद मार्च 2038 में है। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस के लिए आवेदन किया है। अनामिका अभी खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं।

    सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले अनामिका ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सितंबर में बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया था लेकिन बाद में तबादला निरस्त करते हुए उन्हें खाद्य आयुक्त बनाया गया था।

    अनामिका मई 2013 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गईं थीं। मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर रहने के अलावा नीति आयोग की निदेशक भी रही। जुलाई 2021 में वापसी के बाद अनामिका बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण व वन जैसे विभागों में तैनात रही हैं।