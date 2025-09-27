Language
    'आई लव मोहम्मद' को लेकर यूपी में अलर्ट, DGP बोले, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

    By Alok Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:51 PM (IST)

    लखनऊ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद पुलिस अलर्ट पर है। बरेली में प्रदर्शन के बाद लखनऊ और वाराणसी में भी पोस्टर लगाए गए। डीजीपी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    प्रदेश में अलर्ट, पोस्टरों पर पुलिस की नजर

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। ''''आइ लव मोहम्मद'''' को लेकर बढ़ते विवाद ने दशहरे से पहले पुलिस की चुनौती भी बढ़ा दी है। बरेली में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद शनिवार को लखनऊ व वाराणसी समेत कुछ अन्य जिलों में अलग-अलग पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने की शरारत भी की गई। प्रदेश में अलर्ट है। खासकर मिली-जुली आबादी वाले सभी संवेदनशील जिलों में पूरी मुस्तैदी बरते जाने का निर्देश दिया गया है।

    डीजीपी राजीव कृष्ण ने शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है। डीजीपी का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी।

    इंटरनेट मीडिया की निगरानी भी बढ़ाई गई है। किसी भी भ्रामक संदेश का तत्काल खंडन किए जाने के साथ ही आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश है।

    डीजीपी मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेल में तैनात अधिकारियों को हर जिले में चल रही गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश है। कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, वाराणसी, बाराबंकी, पीलीभीत, कुशीनगर, महाराजगंज, कौशांबी, संतकबीरनगर, बरेली व अन्य जिलों में बिना अनुमति के जुलूस व प्रदर्शन हो चुके हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का निर्देश दिया है। पुलिस सभी जिलों में पोस्टरों पर नजर रख रही है। कई जगहों पर लगाए गए पोस्टरों को हटवाया गया है। सभी जिलों में ऐसे मामलों में पहले पकड़े जा चुके शरारती तत्वों की निगरानी बढ़ाए जाने के साथ ही संदिग्धों की चेकिंग का निर्देश दिया गया है।