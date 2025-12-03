मैं जज की बीवी… महिला ने अस्पताल में काटा हंगामा, शक हुआ तो बुला ली पुलिस, सच्चाई जान दंग रह गए अधिकारी
एक महिला ने अस्पताल में खुद को जज की पत्नी बताकर हंगामा किया। संदेह होने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जाँच में सच्चाई सामने आने पर अधि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल इलाज के लिए आई रंजना राय नाम की महिला ने खुद को हाईकोर्ट जज की पत्नी बताते हुए प्रोटोकाल की मांग की। यही नहीं उसने अपना मोबाइल नंबर भी दिया।
महिला की बातचीत में शक होने पर अस्पताल प्रबंधन ने छानबीन की तो पता चला कि वह झूठ बोल रही थी। मामले में ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकाल ने विभूतिखंड थाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को रंजना राय नाम की महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हड्डी रोग विभाग दिखाने आई थीं। रंजना ने खुद को हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की पत्नी बताया और प्रोटोकाल की मांग की। उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद असिस्टेंट पीआरओ निमिशा सोनकर ने प्रोटोकॉल की व्यवस्था देख रहे अविनाश राय को सूचना दी।
रंजना राय की बताई गई बात की छानबीन की गई तो पता चला कि वह झूठ बोल रही थी। अस्पताल प्रशासन ने उसे प्रोटोकाल देने से मना कर दिया। यही नहीं 28 नवंबर को ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकाल शैलेंद्र कुमार ने रंजना राय के खिलाफ विभूतिखंड थाने में शिकायत की।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि आरोपित रंजना राय का मोबाइल नंबर अस्पताल प्रशासन से मिला है। मोबाइल नंबर की मदद से छानबीन की जा रही है।
