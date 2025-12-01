लखनऊ में मार्च में LDA लांच करेगा आइटी सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार
LDA Housing Schemes: सुलतानपुर रोड पर आइटी सिटी, आगरा एक्सप्रेस वे पर वरुण विहार व सीतापुर रोड की नैमिष नगर आवासीय योजना का नवरात्र में पंजीकरण खोला जाएगा। तीनों का एक-एक फेज बसाया जाएगा। इन योजनाओं के लेआउट पर एलडीए बोर्ड इसी सप्ताह मुहर लगाएगा।
धर्मेश अवस्थी, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने घर का सपना देखने वालों को यह खबर बेहद खुश कर देगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की तीन आवासीय योजनाएं मार्च माह में शुरू होंगी।
सुलतानपुर रोड पर आइटी सिटी, आगरा एक्सप्रेस वे पर वरुण विहार व सीतापुर रोड की नैमिष नगर आवासीय योजना का नवरात्र में पंजीकरण खोला जाएगा। तीनों का एक-एक फेज बसाया जाएगा। इन योजनाओं के लेआउट पर एलडीए बोर्ड इसी सप्ताह मुहर लगाएगा।
एलडीए की आइटी सिटी योजना लैंड पूलिंग के तहत धरातल पर उतरेगी, इसमें किसानों से भूमि लेकर कुल जमीन का 25 प्रतिशत विकसित भूखंड दिया जाना है। किसानों के आवेदन मिल गए हैं, इसी माह के अंत से जनवरी तक सबसे पहले जमीन देने वाले किसानों को ही भूखंड लाटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं, नैमिष नगर व वरुण विहार के लिए किसानों की सहमति से भूमि लेने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक वरुण विहार के लिए 550 व नैमिष नगर के लिए 260 एकड़ भूमि मिल चुकी है। यही वजह है कि साढ़े चार माह में 400 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान हो चुका है। किसानों के सहमति पत्र लगातार मिल रहे हैं।
18 गांवों के आसपास बसेगा नैमिष नगर
सीतापुर राेड पर नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1084 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है। इसमें ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। योजना को 4785 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगी। चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केंद्र जैसी कई सुविधाएं होंगी। शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लाजिस्टिक क्षेत्रों में विकास होगा।
लखनऊ की सबसे बड़ी आवासीय योजना होगी वरुण विहार
आगरा एक्सप्रेस-वे के पास 6580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना आएगी, जो प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना होगी। इसके लिए सदर व सरोजनी नगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ व मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा व दोना की भूमि चिन्हित की गई है। योजना में 25 सेक्टर होंगे, जिनमें 15 हजार से अधिक भूखंड सृजित किए जाएंगे। इससे बड़ी आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स व सेंट्रल पार्क होगा। 300 एकड़ क्षेत्रफल में लाजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा।
किसान व शहीद पथ के आसपास होगी आइटी सिटी
सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, किसान पथ के मध्य 1696 एकड़ क्षेत्रफल में आइटी सिटी विकसित होगी। मोहनलालगंज तहसील के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा की जमीन ली जा रही है। योजना सर्वोत्तम रोड कनेक्टिविटी के कारण काफी उपयोगी होगी। इसमें 72 वर्गमीटर से 1250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 4000 आवासीय भूखंड सृजित किये जाएंगे, जिसमें से सर्वाधिक 1800 भूखंड 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे। योजना में 350 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधि के लिए 60 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित होगा। योजना में ग्रीन बेल्ट के बड़े भू-भाग में गोल्फ सिटी बनाई जाएगी।
बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर
उपाध्यक्ष एलडीए, प्रथमेश कुमार ने बताया कि तीनों योजनाओं में हाईटेक प्रौद्योगिकी पार्क, ग्लोबल बिजनेस पार्क, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल जोन के लिए बड़े भूखंड होंगे। इंडस्ट्री आने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आइटी, एआइ व साफ्टवेयर क्षेत्र के निवेशकों को योजना में जमीन दी जाएगी। ग्रीन बेल्ट, पार्क व वाटर बाडीज विकसित हाेंगी। लेआउट पर मुहर लगने के बाद योजना को लांच करने की तैयारी शुरू होगी।
