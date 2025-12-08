Language
    होम लोन की किस्त बाउंस होने पर बैंक वाले करने लगे फोन, कारोबारी ने वीडियो कॉल पर पत्नी के सामने किया सुसाइड

    By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, होम लोन की किस्त बाउंस होने पर बैंक के लगातार फोन आने से परेशान होकर एक कारोबारी ने अपनी पत्नी के सामने वीडियो कॉल पर आत्महत्या कर ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले कारोबारी 56 वर्षीय राम बाबू गौड़ ने कर्ज से परेशान होकर शनिवार रात फंदे से लटककर जान दे दी।

    घटना से पहले उन्होंने पत्नी को वीडियो कॉल कर अपनी आखिरी झलक दिखाई। जब तक परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद तिवारी ने बताया कि आत्महत्या का कारण पता लगाया जा रहा है।

    इंदिरानगर सेक्टर–19 निवासी राम बाबू गौड़ की जानकीपुरम मौर्या भट्टा के पास हार्डवेयर की दुकान है। दामाद गौरव के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उनका बेटा निर्मल गौड़ खाना खाने घर आ गया था। दुकान पर काम कम होने के कारण वह वापस नहीं गया।

    शाम होते-होते परिवार दुकान बंद होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रात होते हुए भी वह घर नहीं लौटे। करीब 11 बजे पत्नी सरोज के मोबाइल पर राम बाबू का वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव होने पर सामने का दृश्य देख वह सन्न रह गईं दुकान के अंदर लोहे की जंजीर के सहारे राम बाबू लटके दिखे। घबराई सरोज ने तत्काल बेटे निर्मल को जानकारी दी।

    निर्मल ने आसपास की दुकानों के लोगों से संपर्क कर तत्काल दुकान पहुंचने को कहा। स्थानीय लोग दुकान पहुंचे और शटर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शटर तुड़वाकर खुलवाया।

    अंदर राम बाबू फंदे से लटके मिले। तत्काल उन्हें नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मोबाइल एक ऐसे जगह रखा था, जहां वह फंदे लटकते दिख रहे थे। जानकारों के मुताबिक कॉल करने के तुरंत बाद वह फंदे लटक गए और जब पत्नी ने फोन रिसीव किया तो तब तक वह लटके दिखे।

    लगातार बढ़ रहा था कर्ज का दबाव

    दामाद गौरव ने बताया कि राम बाबू पर बैंक का होम लोन और अन्य कर्ज थे। हाल में दो-तीन किस्त बाउंस होने के कारण बैंक प्रतिनिधि लगातार दबाव बना रहे थे। इससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। परिवार का कहना है कि कर्ज और आर्थिक तनाव ही उनकी मौत की वजह बना।