यूपी में होमगार्ड अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी होगी भर्ती, वैतनिक कर्मियों के 739 पद हैं खाली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड विभाग में स्वयंसेवकों के 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने के साथ ही जल्द अधिकारियों व वैतनिक कर्मियों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां होने की उम्मीद जागी है। होमगार्ड विभाग में अब सिपाही भर्ती की तर्ज पर जल्द होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होगी। विभाग में वैतनिक कर्मियों के 739 पद खाली हैं।

होमगार्ड विभाग में डिप्टी कमांडेंट जनरल के पांच स्वीकृत पदों में एक पद, डिविजन कमांडेंट ग्रेड-एक के 25 में से तीन तथा जिला कमांडेंट के 77 में से 11 पद रिक्त हैं। जबकि वैतनिक कर्मियों की श्रेणी में कंपनी कमांडर के चार, प्लाटून कमांडर के 63, ब्लाक आर्गनाइजर के 281 पद, कनिष्ठ प्रशिक्षक के दो, हवलदार प्रशिक्षक के 280 व लिपिक संवर्ग के 109 पद रिक्त चल रहे हैं।