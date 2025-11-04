यूपी में होमगार्ड अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी होगी भर्ती, वैतनिक कर्मियों के 739 पद हैं खाली
होमगार्ड विभाग में जल्द ही 45 हजार से अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग में अधिकारियों और वेतनिक कर्मचारियों के खाली पदों को भी भरने की योजना है। सिपाही भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे विभाग में रिक्त पदों को भरा जा सके और कार्य सुचारू रूप से चल सके।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड विभाग में स्वयंसेवकों के 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने के साथ ही जल्द अधिकारियों व वैतनिक कर्मियों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां होने की उम्मीद जागी है। होमगार्ड विभाग में अब सिपाही भर्ती की तर्ज पर जल्द होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होगी। विभाग में वैतनिक कर्मियों के 739 पद खाली हैं।
होमगार्ड विभाग में डिप्टी कमांडेंट जनरल के पांच स्वीकृत पदों में एक पद, डिविजन कमांडेंट ग्रेड-एक के 25 में से तीन तथा जिला कमांडेंट के 77 में से 11 पद रिक्त हैं। जबकि वैतनिक कर्मियों की श्रेणी में कंपनी कमांडर के चार, प्लाटून कमांडर के 63, ब्लाक आर्गनाइजर के 281 पद, कनिष्ठ प्रशिक्षक के दो, हवलदार प्रशिक्षक के 280 व लिपिक संवर्ग के 109 पद रिक्त चल रहे हैं।
इसके अलावा अवैतनिक अधिकारियों में कंपनी कमांडर के 783, सहायक कंपनी कमांडर के 770 व प्लाटून कमांडर के 2314 पद भी रिक्त हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारियों की कमी को दूर करने की भी कोशिश होगी।
