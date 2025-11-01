लखनऊ में टक्कर लगने पर 15 फीट दूर गिरा होमगार्ड, मौके पर ही हो गई मौत

जागरण संवाददाता, मलिहाबाद। रहीमाबाद के तरौना गांव में घर से टहलने जा रहे होमगार्ड जवान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 59 वर्षीय होमगार्ड जवान बुद्धिपाल चौरसिया छिटककर 15 फीट दूर गिरे। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।



तरौना गांव निवासी बुद्धिपाल रोजाना की तरह शनिवार की सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे। गांव के पास ही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़कर बुद्धिपाल के पास पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे।