    UP News: हत्या के लिए की थी दो हिंदू धर्म गुरुओं की रेकी, एटीएस ने किया साजिश का पर्दाफाश

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:26 AM (IST)

    लखनऊ में एटीएस ने हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने दो धर्म गुरुओं की रेकी की थी और इसकी जानकारी मुजाहिदीन आर्मी के सरगना मो. रजा को दी थी। एटीएस ने इस मामले में 40 संदिग्धों की सूची बनाई है और आगे की जांच जारी है।

    हत्या के लिए की थी दो हिंदू धर्म गुरुओं की रेकी

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने दो हिंदू धर्म गुरुओं की रेकी की थी। इसकी जानकारी उन्होंने मुजाहिदीन आर्मी के सरगना मो. रजा को दी थी।

    इसी के आधार पर दोनों हिंदू धर्म गुरुओंकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना व उसके चार साथियों को रिमांड पर लेने के बाद मंगलवार को पूछताछ में एटीएस ने और कई जानकारियां उगलवाई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    एटीएएस ने हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने के मामले में बीते माह 26 सितंबर को केरल से मो.रजा को गिरफ्तार किया था। मो.रजा से पूछताछ के बाद बीते रविवार को मुजाहिदीन आर्मी के चार और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

    एटीएस ने इस मामले में 40 संदिग्धों की सूची तैयार की है, जो सरगना के संपर्क में थे। एटीएस ने मंगलवार को पांचों आरोपितों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की है। आरोपितों ने बताया है कि उन्होंने पूरे देश में मुजाहिदीन आर्मी के जरिए हिंसा फैलाने का नेटवर्क तैयार किया था।

    इसके किए कई युवकों को आर्मी में भर्ती किया गया था। उन्हें फंडिंग भी की जा रही थी। बुधवार को एनआइए की टीम भी आरोपितों से पूछताछ कर सकती है।