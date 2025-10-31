UPPCL Update: नवंबर में ज्यादा देना होगा बिजली का बिल, अक्टूबर के बिल के साथ वसूली जाएगी धनराशि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने ज्यादा बिल चुकाना होगा। अगस्त के फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) के एवज में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को नवंबर में 1.83 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देना होगा।

बिजली कंपनियां अक्टूबर के बिल के साथ 82.11 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपभोक्ताओं से वसूलेंगी। चालू वित्तीय वर्ष के टैरिफ निर्धारण के लिए चल रही प्रक्रिया से भी नवंबर में मौजूदा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के आसार हैं।



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 के तहत जनवरी से बिजली कंपनियों को प्रत्येक माह स्वतः फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (ईंधन अधिभार शुल्क) तय करने का अधिकार है। ऐसे में प्रतिमाह कोयले व अन्य ईंधन की लागत के घटने-बढ़ने से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ता-घटता रहता है।